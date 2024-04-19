Прем'єр Франції: Україна протримається у війні з Росією, але є умова

Україна продовжуватиме стримувати російську агресію. Але умовою цього є продовження допомоги з боку країн Заходу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю BFMTV заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь.
"Якщо ми їх підтримуватимемо, вони продовжуватимуть триматися", - вважає глава французького уряду.
Він попередив, що у випадку, якщо Україна програє війну з Росією, то це "коштуватиме французам непомірно дорого".
Прем'єр уточнив, що перемога Кремля може призвести до продовольчої інфляції та імміграції, це прямо торкнеться населення Франції.
Варто зауважити, що Франція є одним із союзників України. Париж надає нашим військовим допомогу з початку повномасштабної війни.
Зокрема, французька влада вже передала легкі танки AMX-10RC, далекобійні ракети SCALP, самохідні артилерійські установки Caesar, системи ППО Crotale і не тільки.
Наприкінці березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню пообіцяв, що його країна надаватиме Україні списане озброєння. Це альтернатива утилізації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.