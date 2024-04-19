Прем'єр Франції: Україна протримається у війні з Росією, але є умова

"Якщо ми їх підтримуватимемо, вони продовжуватимуть триматися", - вважає глава французького уряду.

Він попередив, що у випадку, якщо Україна програє війну з Росією, то це "коштуватиме французам непомірно дорого".

Прем'єр уточнив, що перемога Кремля може призвести до продовольчої інфляції та імміграції, це прямо торкнеться населення Франції.