Премьер Франции: Украина продержится в войне с Россией, но есть условие

"Если мы будем их поддерживать, они будут продолжать держаться", - считает глава французского правительства.

Он предупредил, что в случае, если Украина проиграет войну с Россией, то это "будет стоить французам непомерно дорого".

Премьер уточнил, что победа Кремля может привести к продовольственной инфляции и иммиграции, это прямо коснется населения Франции.