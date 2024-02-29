Прем'єр Франції розповів для чого потрібні іноземні військові в Україні

"Я абсолютно переконаний, що ніхто не зможе змиритися з перспективою перемоги Росії в цій війні, тому що за Україною стоїмо ми", - заявив Атталь.

Він підкреслив, що Росія змінила свою позицію.

"Її позиція посилилася в контексті цього конфлікту, а також щодо нас, Франції та її союзників, із поширенням неправдивої інформації, щоб одурманити нас, або кібератаками", - заявив прем'єр.

Він попередив, що реальність така, що Росія являє собою пряму і безпосередню загрозу для Франції на всіх рівнях.

"Коли ми говоримо про французьких солдатів (в Україні, - ред.), ми також можемо говорити про солдатів, які беруть участь у навчанні, наземній протиповітряній обороні або захисті певної кількості кордонів", - заявив Атталь.

Торкаючись питання про відправлення сухопутних військ в Україну, Атталь нагадав, що на конференції щодо України, в якій взяли участь 27 країн-членів ЄС, було зроблено висновок про необхідність "піти далі в питанні можливостей постачання військової техніки в Україну".

"У цих умовах президенту ставлять запитання. Його запитують, чи є перспективи, які він може виключити в принципі. Враховуючи все, що я щойно сказав, і зміну позиції Росії, чи може президент відповідально сказати, що він принципово виключає певні перспективи? Я так не думаю", - заявив він.

Передісторія

26 лютого у Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, на саміті президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО запровадить війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

У свою чергу, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, які операції можуть здійснювати іноземні військові в Україні.

Проте проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає.

Детальніше про реакцію інших лідерів і про те, чи партнери готуються задіяти свої армії, - у матеріалі РБК-Україна.

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