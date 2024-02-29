Премьер Франции рассказал для чего нужны иностранные военные в Украине

"Я абсолютно убежден, что никто не сможет смириться с перспективой победы России в этой войне, потому что за Украиной стоим мы", - заявил Атталь.

Он подчеркнул, что Россия изменила свою позицию.

"Ее позиция ужесточилась в контексте этого конфликта, а также в отношении нас, Франции и ее союзников, с распространением ложной информации, чтобы одурманить нас или кибератаками", - заявил премьер.

Он предупредил, что реальность такова, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции на всех уровнях.

"Когда мы говорим о французских солдатах (в Украине, - ред.), мы также можем говорить о солдатах, участвующих в обучении, наземной противовоздушной обороне или защите определенного количества границ", - заявил Атталь.

Касаясь вопроса об отправке сухопутных войск в Украину, Атталь напомнил, что на конференции по Украине, в которой приняли участие 27 стран-членов ЕС, был сделан вывод о необходимости "пойти дальше в вопросе возможностей поставки военной техники на Украину".

"В этих условиях президенту задают вопросы. Его спрашивают, есть ли перспективы, которые он может исключить в принципе. Учитывая все, что я только что сказал, и изменение позиции России, может ли президент ответственно сказать, что он принципиально исключает определенные перспективы? Я так не думаю", - заявил он.

Предыстория

26 февраля в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне объяснил, какие операции могут совершать иностранные военные в Украине.

Однако против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет.

Подробнее о реакции других лидеров и о том, действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии, - в материале РБК-Украина.

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