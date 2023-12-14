Прем'єр Фінляндії запропонував схвалити "сильні рішення" щодо України на саміті ЄС

Лідери країн Європейського Союзу на саміті у Брюсселі мають схвалити "сильні рішення" щодо України: схвалити військову, фінансову допомогу, а також початок переговорів щодо вступу до ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"В Україні ситуація складна, тому нам потрібні три рішення", - сказав він.

По-перше, потрібне рішення багаторічне рішення EPF (Європейському фонду миру), оскільки Україні потрібна швидка військова допомога, заявив Орпо.

По-друге, потрібне рішення щодо бюджету ЄС, "50-мільярдний інструмент, щоб допомогти Україні", повідомив прем'єр Фінляндії.

"І по-третє, нам потрібне рішення про розширення. Нам потрібен чіткий сигнал усім державам, які бажають стати членами Союзу, про те, що ми готові до переговорів. І ми маємо ухвалити рішення про початок переговорів", - додав Орпо.

Він також заявив, що загроза з боку Росії є реальною - "тому нам необхідно розвивати нашу оборонну промисловість".

Саміт ЄС

Саміт лідерів країн ЄС, який пройде 14-15 грудня, має схвалити чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, а також початок переговорів щодо вступу.

Початок саміту відклали, оскільки президент Європейської ради Шарль Мішель, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрічаються з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб умовити його змінити свою позицію щодо України.

Прибувши на саміт лідерів ЄС, Орбан заявив, що Угорщина "не зрушить з місця" у питанні членства України в ЄС.