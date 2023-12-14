Експерт оцінив шанси на відкриття переговорів про членство України на саміті ЄС

Шанси на відкриття переговорів про членство України на саміті у Брюсселі оцінюються як 50 на 50. План "Б" - це перенесення рішення на наступний березень.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Центру "Нова Європа" Лео Літра.

За його словами, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан жорстко торгується з ЄС, тому свою лінію буде гнути до останнього.

"Я вважаю, що шанс ще є. Але, якщо цього не станеться, то це не катастрофа. Якщо цього не станеться, це буде дуже поганим сигналом, але це не катастрофа. Катастрофою буде, якщо не приймуть програму на 50 млрд євро, бо це реально дуже важливо зараз. Нам ці гроші потрібні на вчора", - пояснив аналітик.

На думку Літри, схвалення на саміті програми фінансування України без рішення про відкриття переговорів може бути своєрідним планом "Б". За такого сценарію, питання вступних переговорів могли б перенести на наступний березень. "Такий компроміс, я вважаю, буде гідним для України", - сказав Літра.

Саміт ЄС та позиція Угорщини

Саміт лідерів країн ЄС, який пройде 14-15 грудня, має схвалити чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, а також початок переговорів щодо вступу.

Пакет допомоги у вигляді грантів та кредитів для України спрямований на покриття частини її бюджетних потреб та допомогу у відновленні у період з 2024 по 2027 рік. Орбан є єдиною перешкодою для схвалення, яка вимагає одностайності.

Угорщина готова піти на фінансовий компроміс щодо допомогою України, але торпедуватиме спроби розпочати переговори з Києвом щодо членства в ЄС, заявив Орбан.

Орбан хоче, щоб ЄС спочатку обговорив свою стратегію щодо України, а тим часом запропонував Києву стратегічне партнерство.

ЄС вже виділив Угорщині 10 млрд євро допомоги які були заблоковані через відсутність демократії та масштабну корупцію в Будапешті.