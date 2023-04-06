Прем'єр Фінляндії подала заяву про відставку свого уряду

Марін сьогодні подала заяву про відставку свого уряду президенту Саулі Нііністьо. Він

"Я приймаю ваше прохання про відставку і сподіваюся, що уряд продовжуватиме виконувати обов’язки до призначення нового уряду", - сказав Нііністьо.

Уряд Санни Марін продовжить роботу, допоки не буде призначений новий. Наступного тижня голова коаліції Петтер Орпо розпочне консультації.

Нагадаємо, 2 квітня у Фінляндії відбулися парламентські вибори. Політична сила прем'єрки Санни Марін програла, посівши третє місце. Найбільше голосів отримала "Національна опозиційна коаліція", яку очолює Петтер Орпо.

Прем'єр-міністр Санна Марін прийняла свою поразку на виборах.

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