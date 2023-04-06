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Прем'єр Фінляндії подала заяву про відставку свого уряду

Фото: прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін (facebook com MarinSanna)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін ініціювала відставку свого уряду після програшу на виборах. Відповідну заяву вона передала президенту країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Марін сьогодні подала заяву про відставку свого уряду президенту Саулі Нііністьо. Він

"Я приймаю ваше прохання про відставку і сподіваюся, що уряд продовжуватиме виконувати обов’язки до призначення нового уряду", - сказав Нііністьо.

Уряд Санни Марін продовжить роботу, допоки не буде призначений новий. Наступного тижня голова коаліції Петтер Орпо розпочне консультації.

Нагадаємо, 2 квітня у Фінляндії відбулися парламентські вибори. Політична сила прем'єрки Санни Марін програла, посівши третє місце. Найбільше голосів отримала "Національна опозиційна коаліція", яку очолює Петтер Орпо.

Прем'єр-міністр Санна Марін прийняла свою поразку на виборах.

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