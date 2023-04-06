Премьер Финляндии подала заявление об отставке своего правительства

Марин сегодня подала заявление об отставке своего правительства президенту Саули Ниинисте. Он

"Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство будет продолжать исполнять обязанности до назначения нового правительства", - сказал Ниинисте.

Правительство Санны Марин продолжит работу, пока не будет назначено новое. На следующей неделе глава коалиции Петтер Орпо начнет консультации.

Напомним, 2 апреля в Финляндии прошли парламентские выборы. Политическая сила премьера Санны Марин проиграла, заняв третье место. Больше всего голосов получила "Национальная оппозиционная коалиция", возглавляемая Петтером Орпо.

Премьер-министр Санна Марин приняла свое поражение на выборах.

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