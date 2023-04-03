"Національна опозиційна коаліція" перемогла: результати виборів у Фінляндії
У неділю, 2 квітня, у Фінляндії відбулися парламентські вибори, на яких здобула перемогу "Національна опозиційна коаліція".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MTV.
Незважаючи на напружену боротьбу за перше місце, перемогу з незначним відривом здобула "Національна опозиційна коаліція" на чолі з Петтером Орло, набравши 20,8 відсотка голосів.
Друге місце посіла політична сила "Істинні Фіни" з результатом 20,1%.
Чинний прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін набрала 35 623 голоси. Її Соціал-демократична партія виборола 19,9 відсотка.
Новий парламент складається з 54 відсотків чоловіків та 46 % жінок. 130 із 200 депутатів продовжили свої повноваження. Найвищий показник явки виборців зафіксовано у Гельсінкі (77,5), найнижчий – на Аландських островах (59,7).
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін прийняла свою поразку на виборах.
Нагадаємо, партія Маррін поступається виборами правої Національної опозиційної коаліції на чолі з Петтером Орпо, який може стати наступним главою уряду.
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