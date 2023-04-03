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"Національна опозиційна коаліція" перемогла: результати виборів у Фінляндії

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Фінляндія, Понеділок 03 квітня 2023 03:37
"Національна опозиційна коаліція" перемогла: результати виборів у Фінляндії Фото: Парламентські вибори у Фінляндії: перемогла "Національна опозиційна коаліція" (pixabay com)
Автор: Максим Шушко

У неділю, 2 квітня, у Фінляндії відбулися парламентські вибори, на яких здобула перемогу "Національна опозиційна коаліція".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MTV.

Незважаючи на напружену боротьбу за перше місце, перемогу з незначним відривом здобула "Національна опозиційна коаліція" на чолі з Петтером Орло, набравши 20,8 відсотка голосів.

Друге місце посіла політична сила "Істинні Фіни" з результатом 20,1%.

Чинний прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін набрала 35 623 голоси. Її Соціал-демократична партія виборола 19,9 відсотка.

Новий парламент складається з 54 відсотків чоловіків та 46 % жінок. 130 із 200 депутатів продовжили свої повноваження. Найвищий показник явки виборців зафіксовано у Гельсінкі (77,5), найнижчий – на Аландських островах (59,7).

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін прийняла свою поразку на виборах.

Нагадаємо, партія Маррін поступається виборами правої Національної опозиційної коаліції на чолі з Петтером Орпо, який може стати наступним главою уряду.

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