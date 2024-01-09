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Прем'єр Фінляндії підтримує подальше закриття кордону з РФ через гібридні загрози

Архівне фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Фінляндії вважає, що в Росії нічого не змінилося, тому КПП на кордоні з цією країною відкривати поки що немає сенсу.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Безпека кордонів є настільки важливим питанням для Фінляндії, що я маю найбільше значення при ухваленні рішень", - заявив він.

Орпо вважає, що необхідні подальші заходи на східному кордоні. Уряд має ухвалити нове рішення в найближчі кілька днів, оскільки поточне рішення про закриття кордону закінчується в неділю.

"Судячи з тієї інформації, яку я маю зараз, у Росії нічого не змінилося. Я вважаю, що оцінка загроз аналогічна. Це говорить про те, що необхідні подальші дії", - сказав він.

Що ще сказав прем'єр

Орпо додав, що Фінляндія не відкриє кордон, якщо з'являться явні ознаки або загроза того, що Росія негайно продовжить її гібридну операцію.

За словами прем'єр-міністра, цьому рішенню буде дана ретельна офіційна оцінка. Наразі оцінка безпеки оновлюється, що істотно впливає на ухвалення рішення.

Також Орпо додав, що найголовніше, щоб кордон зберігався мирним. Неконтрольована ситуація не повинна виникнути.

Фінляндія закрила кордони із Росією

30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні і може продовжити її закриття.

13 грудня уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня через наплив мігрантів їх знову закрили.

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