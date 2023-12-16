Прем'єр Фінляндії назвав "гібридною війною" ситуацію на кордоні з РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на yle .

На думку фінського прем'єр-міністра, одним із заходів стабілізації ситуації може стати розгляд заяв на надання притулку безпосередньо на кордоні та відсів людей, які не відповідають критеріям.

Орпо зауважив, що ситуація на кордоні дещо покращилася порівняно з учорашнім днем.

"На жаль, кордон довелося закрити, тому що Росія не змінила своєї поведінки", - каже прем'єр.

За його словами, пропускні пункти будуть закриті на найближчий місяць. Прем'єр-міністр готовий внести швидкі зміни до законодавства через прикордонну ситуацію, якщо це буде потрібно.

Орпо також називає дії Росії зараз гібридною атакою.

"На мою думку, це правильний термін. Це явно атака на суверенітет Фінляндії та Євросоюзу", - зауважив він.

Фінляндія закриває кордони із Росією

Нагадаємо, 30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні та може продовжити її закриття.

13 грудня уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня через наплив мігрантів їх знову вирішили закрити.

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