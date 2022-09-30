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Прем'єр Естонії звинуватила Путіна у крадіжці та закликала обмежити ціни на газ

Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас звинуватила російського диктатора Володимира Путіна у крадіжці територій України. Вона закликала запровадити нові санкції та обмежити ціни на газ із РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вона закликала Євросоюз подивитися на масштаби територій, які Путін хоче анексувати. Розмір окупованої частини України можна порівняти із кількома європейськими країнами.

"Росія оголосить, що близько 20% території України приєднано до Росії. Площа становить 108 800 кілометрів квадратних - це можна порівняти з Австрією та Бельгією разом узятими. Або Данія, Бельгія та Нідерланди разом узяті. Або 30% Німеччини. Або розміром з Республіку Корея", - заявила Каллас.

При цьому вона нагадала про Крим. Якщо враховувати півострів, то територію можна порівняти з трьома Бельгіями та Нідерландами разом узятими або з 40% Німеччини.

Прем'єр заявила, що Путін намагається змінити карту Європи, але світ не повинен визнавати цього.

"І давайте називати речі своїми іменами. Росія намагається переписати карту Європи. Це захоплення землі. Це крадіжка. Цим кроком Путін сподівається додати легітимності своєму вторгненню. Світова спільнота ніколи цього не визнає", - наголосила Каллас.

Нагадаємо, в Естонії заявили, що наступного року повністю відмовляться від газу з Росії.

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