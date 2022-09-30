Премьер Эстонии обвинила Путина в краже и призвала ограничить цены на газ

Она призвала Евросоюз посмотреть на масштабы территорий, которые Путин хочет аннексировать. Размер оккупированной части Украины можно сравнить с несколькими европейскими странами.

"Россия объявит, что около 20% территории Украины присоединено к России. Площадь составляет 108 800 километров квадратных - это сопоставимо с Австрией и Бельгией вместе взятыми. Или Дания, Бельгия и Нидерланды вместе взятые. Или 30% Германии. Или размером с Республику Корея", - заявила Каллас.

При этом она напомнила о Крыме. Если учитывать полуостров, то территорию сравнима с тремя Бельгиями и Нидерландами вместе взятыми или с 40% Германии.

Премьер заявила, что Путин пытается изменить карту Европы, но мир не должен признавать этого.

"И давайте называть вещи своими именами. Россия пытается переписать карту Европы. Это захват земли. Это воровство. Этим шагом Путин надеется добавить легитимности своему вторжению. Мировое сообщество никогда этого не признает", - - подчеркнула Каллас.