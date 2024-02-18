Прем'єр Естонії запропонувала ЄС план для підняття "оборонки"

"Ми знаходимося в тому місці, де нам потрібно більше інвестувати і (досліджувати - ред.), що ми можемо зробити разом, тому що облігації, які випускаються окремими країнами індивідуально, занадто малі, щоб їх можна було масштабувати. Єврооблігації можуть мати набагато більший вплив", - сказала Каллас в інтерв'ю Bloomberg.

Ідею Каллас, як пише Bloomberg, також підтримали президент Франції Еммануель Макрон і президент Європейської ради Шарль Мішель. Більш ощадливі країни, такі як Нідерланди і Німеччина, швидше за все, будуть менш зацікавлені в цьому.

Крім того, естонський прем'єр висловилася і про допомогу Україні. За її словами, сьогодні ЄС має зосередитися на розбудові української промисловості та забезпеченні довгострокових контрактів на постачання зброї в Україну, а також шукати запаси зброї по світу, щоб викупити її та передати Україні.

"Європа зробила багато і має зробити ще більше. Це очевидно", - наголосила вона, закликавши союзників виконати обіцянку витрачати 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років на підтримку України.

Нагадаємо, раніше єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ганн заявляв, що ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

А вчора президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла по світу 800 тисяч артилерійських снарядів, які вже найближчими тижнями можна відправити Україні.

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