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Прем'єр Естонії запропонувала ЄС план для підняття "оборонки"

Фото: Кая Каллас, прем'єр Естонії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр Естонії Кая Каллас запропонувала Євросоюзу випустити єврооблігації на 100 млн євро, щоб профінансувати європейську оборонну промисловість. Також вона закликала робити більше для надання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми знаходимося в тому місці, де нам потрібно більше інвестувати і (досліджувати - ред.), що ми можемо зробити разом, тому що облігації, які випускаються окремими країнами індивідуально, занадто малі, щоб їх можна було масштабувати. Єврооблігації можуть мати набагато більший вплив", - сказала Каллас в інтерв'ю Bloomberg.

Ідею Каллас, як пише Bloomberg, також підтримали президент Франції Еммануель Макрон і президент Європейської ради Шарль Мішель. Більш ощадливі країни, такі як Нідерланди і Німеччина, швидше за все, будуть менш зацікавлені в цьому.

Крім того, естонський прем'єр висловилася і про допомогу Україні. За її словами, сьогодні ЄС має зосередитися на розбудові української промисловості та забезпеченні довгострокових контрактів на постачання зброї в Україну, а також шукати запаси зброї по світу, щоб викупити її та передати Україні.

"Європа зробила багато і має зробити ще більше. Це очевидно", - наголосила вона, закликавши союзників виконати обіцянку витрачати 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років на підтримку України.

Нагадаємо, раніше єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ганн заявляв, що ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

А вчора президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла по світу 800 тисяч артилерійських снарядів, які вже найближчими тижнями можна відправити Україні.

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