Премьер Эстонии предложила ЕС план для поднятия "оборонки"

"Мы находимся в том месте, где нам нужно больше инвестировать и (исследовать – ред.), что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые выпускаются отдельными странами индивидуально, слишком малы, чтобы их можно было масштабировать. Еврооблигации могут иметь гораздо большее влияние", - сказала Каллас в интервью Bloomberg.

Идею Каллас, как пишет Bloomberg, также поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и президент Европейского совета Шарль Мишель. Более экономные страны, такие как Нидерланды и Германия, скорее всего, будут менее заинтересованы в этом.

Кроме того, эстонский премьер высказалась и о помощи Украине. По ее словам, сегодня ЕС должен сосредоточиться на развитии украинской промышленности и обеспечении долгосрочных контрактов на поставку оружия в Украину, а также искать запасы оружия по миру, чтобы выкупить его и передать Украине.

"Европа сделала многое и должна сделать еще больше. Это очевидно", - подчеркнула она, призвав союзников выполнить обещание тратить 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет на поддержку Украины.

Напомним, ранее еврокомиссар по финансам Йоханнес Ганн заявлял, что ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

А вчера президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла по миру 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые уже в ближайшие недели можно отправить Украине.

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