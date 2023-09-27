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Прем'єр Естонії закликала членів НАТО збільшити витрати на оборону через агресію РФ

Фото: Кая Каллас (wikimedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Країни НАТО повинні збільшити свої витрати на оборону, тому що в Європі знову йде війна.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Вона закликала інші країни НАТО збільшити свої витрати на оборону, наслідуючи приклад країн Балтії, і навела приклад Естонії, чиї оборонні витрати зростуть до 3,2% ВВП наступного року", - йдеться у матеріалі.

Прем'єр Естонії уточнила, що зростання витрат на оборону вона закликає робити на рівні НАТО. 

"Подивіться на 1988 рік, коли всі союзники по НАТО витратили понад 2 % свого ВВП на оборону. Чому? Тому що вони вважали загрозу серйозною. Але зараз загроза навіть більша, ніж під час холодної війни, тому що війна повернулася в Європу", - сказала Каллас.

Військова служба в армії Естонії

Також повідомляється, що Каллас активно пропагувала в Естонії загальний обов'язок для Сил оборони, який також є основою для набору особового складу Збройних сил. 

Голова уряду Естонії сказала, що ситуація в Естонії відрізняється від ситуації в низці інших європейських країн, де військова служба не користується популярністю.

"Тут усе навпаки. Дедалі більше і більше людей приєднуються як добровольці", - сказала Каллас і навела приклади ситуацій, коли цілі класи збиралися разом для проходження військової служби.

Витрати на оборону в НАТО

Згідно з зобов'язанням, підписаним в 2014 році, країни НАТО мають витрачати 2% ВВП на оборону до 2024 року. Однак, наразі лише вісім країн з 31 досягають цієї мети.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени збільшити кількість контрактів з оборонними підприємтсвами.

Столтенберг казав, що дискусії стосовно цього ще тривають, але Альянс очікує, що союзники досягнуть 2% якнайшвидше, тому що війна в Україні продемонструвала нагальність таких витрат.

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