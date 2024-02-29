Прем'єр Естонії про відправку військ в Україну: це сигнал для РФ - ми не виключаємо нічого

Західні країни повинні розглядати всі наявні можливості надання допомоги Україні. А готовність відправити війська в Україну - це сигнал для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Каю Каллас у подкасті Politico.

"Всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна виграла, а Росія програла цю війну", - заявила вона.

Щодо ідеї президента Франції Еммануеля Макрона про можливу відправку військ в Україну прем'єр сказала: "Я думаю, що це також сигнали, які ми посилаємо Росії, що ми не виключаємо нічого".

При цьому Каллас вважає, що такі рішення повинні бути обговорені "за закритими дверима".

На думку прем'єрки, зараз партнери повинні зосередитися на інших важливих питаннях, наприклад, щодо закупки артилерійських боєприпасів, зокрема за межами Європи.

Що цьому передувало

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва та Латвія.

Чи дійсно партнери готуються задіяти свої армії у війні - читайте у нашому матеріалі.