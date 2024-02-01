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Премьер Эстонии о снарядах для Украины: производство утроилось, но этого недостаточно

Брюссель, Четверг 01 февраля 2024 15:10
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Премьер Эстонии о снарядах для Украины: производство утроилось, но этого недостаточно Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европа нарастила втрое производство снарядов для Украины. Но добиться цели в один миллион так и не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС.

Она подчеркнула, что странам ЕС не удалось до февраля достичь "амбициозной цели" в один миллион артиллерийских боеприпасов для Украины.

"Итак, во-первых, что хорошо, так это то, что производство боеприпасов в Европе утроилось. Конечно, этого недостаточно. Это также показало, что обороноспособность европейских стран значительно отстает от того, какой она должна быть", - подчеркнула премьер.

По ее мнению, это четкий сигнал для ЕС, что нужно делать. Каллас также выступила за то, чтобы "каждый союзник, по крайней мере, в НАТО, выделял на оборону 2% ВВП".

Каллас прокомментировала вопрос санкций против России и их обхода, поскольку по неофициальной статистике импорт микрочипов в РФ увеличился. Она подчеркнула, что из 20 компаний, продающих россиянам чипы, 15 - это западные компании, среди которых три европейских.

"Я думаю, что это то, что мы должны действительно признать и что-то с этим делать. Потому что если компании думают, что, знаете ли, мы получим от этого выгоду и это не имеет значения, то на самом деле это важно. Если каждый сделает свой вклад, то переломный момент для войны будет гораздо ближе, чем когда каждый будет пытаться обойти и извлечь собственную выгоду от нее", - подчеркнула она.

Миллион снарядов для Украины

Напомним, в начале мая 2023 года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 тысяч боеприпасов.

Сегодня, 1 февраля, во время обращения к Евросовету президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа не должна проигрывать глобальную конкуренцию. Он напомнил, что КНДР поставляет России миллионом снарядов.

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