Прем'єр Естонії розповіла про "пастки" у війні РФ проти України
Російська Федерація готується до тривалої загарбницької війни проти України, й агресія триватиме доти, доки у Кремлі не усвідомлять свою нездатність здобути перемогу.
Про це передає РБК-Україна з посиланням інтерв'ю прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас газеті Der Standard.
Глава уряду Естонії, відповідаючи на питання журналіста, чи не стане поточний рік вирішальним для долі України, зазначила, що війна триває. У цьому контексті вона висловилася про певні "пастки", не обережне ставлення до яких може зіграти на руку Москві.
"Ми не повинні потрапляти в різні пастки, які там розставлені. Помилково вважати, що війну можна швидко виграти. Росія готується до тривалої війни. Це триватиме до тих пір, поки Росія не зрозуміє, що не може перемогти", - сказала Каллас.
Крім того, естонський прем'єр розповіла про існування ще однієї "пастки": це "віра в те, що можна домовитися про мир".
"Якщо ми погодимося на захоплення землі, потреби Росії будуть задоволені. Неправда, що раптом все стане мирним", - зауважила вона.
Каллас пояснила, що є також "пастка страху".
"Росія цим грає. Четвертий підводний камінь лежить у нас самих, якщо ми скажемо, що наші дії ще більше провокуватимуть росіян. Усе навпаки. Росію провокує слабкість, а не сила", - розповіла вона.
Також Каллас висловилася про важливість наявності в України достатньої кількості боєприпасів для подальшого ведення бойових дій у протистоянні загарбникам.
"Вирішальне питання на війні полягає в тому, чи достатньо у вас боєприпасів. Тому ми вирішили поставити мільйон артилерійських снарядів. Коаліція "Рамштайн" має в тринадцять разів більший бюджет, ніж Росія. Ми сильніші, але ми повинні допомогти Україні захиститися, дати їм те, що їм потрібно. І ми маємо вірити в українську перемогу, а не в наратив про те, що Росія все одно переможе", - сказала глава уряду Естонії.
Каллас додала, що РФ хоче, щоб союзники "повірили, що Україна не може перемогти", що нібито має заохотити партнерів припинити підтримку. В такому разі наслідки були б "дуже небезпечними" для глобального світу.
"Ми опинилися б у світі, де визначає сила, а не закон. Це дуже небезпечно. Потім агресор пробуджує інших агресорів. Тоді ми побачимо те саме в інших регіонах, в інших частинах світу", - резюмувала вона.
Мільйон снарядів для України
Нагадаємо, у березні минулого року країни Євросоюзу домовились поставити Україні мільйон снарядів. Поставку хотіли завершити спочатку до кінця 2023 року, а потім до березня 2024 року. Втім, передача у встановлений термін так і не відбудеться, оскільки для цього не вистачає виробничих потужностей.
Як відзначав раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якщо Київ не отримає необхідної кількості артилерійських боєприпасів з одного місця - працюватиме, щоб забезпечити постачання з інших джерел.
Додамо, що раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив про те, що передача обіцяного мільйона снарядів затримується до кінця 2024 року.
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