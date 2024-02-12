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Премьер Эстонии рассказала о "ловушках" в войне РФ против Украины

Понедельник 12 февраля 2024 07:26
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Премьер Эстонии рассказала о "ловушках" в войне РФ против Украины Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (wikimedia org)
Автор: Владимир Костырин

Российская Федерация готовится к длительной захватнической войне против Украины, и агрессия будет продолжаться до тех пор, пока в Кремле не осознают свою неспособность одержать победу.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Эстонии Каи Каллас газете Der Standard/

Глава правительства Эстонии, отвечая на вопросы журналиста, не станет ли текущий год решающим для судьбы Украины, отметила, что война продолжается. В этом контексте она высказалась об определенных "ловушках", не осторожное отношение к которым может сыграть на руку Москве.

"Мы не должны попадать в разные ловушки, которые там расставлены. Ошибочно считать, что войну можно быстро выиграть. Россия готовится к длительной войне. Это будет продолжаться до тех пор, пока Россия не поймет, что не может победить", - сказала Каллас.

Кроме того, эстонский премьер рассказала о существовании еще одной "ловушки": это "вера в то, что можно договориться о мире".

"Если мы согласимся на захват земли, потребности России будут удовлетворены. Неправда, что вдруг все станет мирным", - отметила она.

Каллас объяснила, что есть также "ловушка страха".

"Россия этим играет. Четвертый подводный камень лежит у нас самих, если мы скажем, что наши действия будут еще больше провоцировать россиян. Все наоборот. Россию провоцирует слабость, а не сила", - рассказала она.

Также Каллас высказалась о важности наличия у Украины достаточного количества боеприпасов для дальнейшего ведения боевых действий в противостоянии захватчикам.

"Решающий вопрос на войне состоит в том, достаточно ли у вас боеприпасов. Поэтому мы решили поставить миллион артиллерийских снарядов. Коалиция "Рамштайн" имеет в тринадцать раз больший бюджет, чем Россия. Мы сильнее, но мы должны помочь Украине защититься, дать им то, что им нужно. И мы должны верить в украинскую победу, а не в нарратив о том, что Россия все равно победит", - сказала глава правительства Эстонии.

Каллас добавила, что РФ хочет, чтобы союзники "поверили, что Украина не может победить", что якобы должно поощрить партнеров прекратить поддержку. В таком случае последствия были бы "очень опасны" для глобального мира.

"Мы бы оказались в мире, где определяет сила, а не закон. Это очень опасно. Потом агрессор пробуждает других агрессоров. Тогда мы увидим то же в других регионах, в других частях света", - резюмировала она.

Миллион снарядов для Украины

Напомним, в марте прошлого года страны Евросоюза договорились поставить Украине миллион снарядов. Поставку хотели завершить сначала до конца 2023, а затем до марта 2024 года. Впрочем, передача в установленные сроки так и не состоится, поскольку для этого не хватает производственных мощностей.

Как отмечал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если Киев не получит необходимого количества артиллерийских боеприпасов с одного места - будет работать, чтобы обеспечить поставки из других источников.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о том, что передача обещанного миллиона снарядов задерживается до конца 2024 года.

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