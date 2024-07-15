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Прем'єр Естонії подала у відставку

Фото: Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас передала заяву про відставку президенту Алару Карісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Під час позачергового засідання у відставку подали Каллас та очолюваний нею уряд. 

Каллас продовжить виконувати обов'язки прем'єр-міністра до вступу на посаду нового уряду. Зокрема вона висловила сподівання на те, що новий уряд сформують швидко. 

Каллас обіймала посаду прем'єра із січня 2021 року. 

Чому Каллас подала у відставку 

Європейська рада раніше затвердила кандидатури на керівні посади в ЄС на наступні п'ять років. Серед них прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яка була запропонована на посаду Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Наприкінці червня естонська "Партія реформ" висунула Крістена Міхала, який обіймає посаду міністра клімату в уряді Каллас, кандидатом на посаду прем'єр-міністра Естонії замість неї.

 

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Естонія