Премьер Эстонии подала в отставку

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Во время внеочередного заседания в отставку подали Каллас и возглавляемое ею правительство.
Каллас продолжит исполнять обязанности премьер-министра до вступления в должность нового правительства. В частности она выразила надежду на то, что новое правительство сформируют быстро.
Каллас занимала должность премьера с января 2021 года.
Европейский совет ранее утвердил кандидатуры на руководящие должности в ЕС на следующие пять лет. Среди них премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая была предложена на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
В конце июня эстонская "Партия реформ" выдвинула Кристена Михала, который занимает должность министра климата в правительстве Каллас, кандидатом на должность премьер-министра Эстонии вместо нее.
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