RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Эстонии подала в отставку

Фото: Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Во время внеочередного заседания в отставку подали Каллас и возглавляемое ею правительство. 

Каллас продолжит исполнять обязанности премьер-министра до вступления в должность нового правительства. В частности она выразила надежду на то, что новое правительство сформируют быстро. 

Каллас занимала должность премьера с января 2021 года. 

Почему Каллас подала в отставку

Европейский совет ранее утвердил кандидатуры на руководящие должности в ЕС на следующие пять лет. Среди них премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая была предложена на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В конце июня эстонская "Партия реформ" выдвинула Кристена Михала, который занимает должность министра климата в правительстве Каллас, кандидатом на должность премьер-министра Эстонии вместо нее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония