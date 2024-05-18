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Прем’єр Естонії назвала причину, чому Україна отримує недостатньо підтримки

Фото: Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (wikimedia)
Автор: Каріна Левицька

Україна отримує недостатньо підтримки з боку партнерів та світу. І на це є пояснення.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Каллас вважає, що достатній підтримці України з боку вільного світу перешкоджає страх.

Під час дискусії прем'єру Естонії поставили запитання, що заважає вільному світу підтримувати Україну в достатньому обсязі. 

"Нас у підтримці України стримує страх. У країн є різні страхи, чи то ядерний страх, чи то страх ескалації, чи то страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, тому що це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх", - сказала Каллас.

Вона також наголосила, що слід підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ми діятимемо рішуче і не дозволимо нашим противникам диктувати наше майбутнє", – додала прем'єр-міністр.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вдячний усім, хто допомагає Україні, але в той самий час він звинувачує всіх, хто робить недостатньо.

Він наголосив, що нині Україна страждає від затримок і недостатніх поставок військової допомоги, які доводиться компенсувати самопожертвою українських солдатів.

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