RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Эстонии назвала причину, почему Украина получает недостаточно поддержки

Фото: Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (wikimedia)
Автор: Карина Левицкая

Украина получает недостаточно поддержки со стороны партнеров и мира. И на это есть объяснение.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Каллас считает, что достаточной поддержке Украины со стороны свободного мира препятствует страх.

Во время дискуссии премьеру Эстонии задали вопрос, что мешает свободному миру поддерживать Украину в достаточном объеме. 

"Нас в поддержке Украины сдерживает страх. У стран есть разные страхи, то ли ядерный страх, то ли страх эскалации, то ли страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха", - сказала Каллас.

Она также подчеркнула, что следует поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы будем действовать решительно и не позволим нашим противникам диктовать наше будущее", - добавила премьер-министр.

 

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что благодарен всем, кто помогает Украине, но в то же время он обвиняет всех, кто делает недостаточно.

Он подчеркнул, что сейчас Украина страдает от задержек и недостаточных поставок военной помощи, которые приходится компенсировать самопожертвованием украинских солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияВойна России против Украины