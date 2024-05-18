Премьер Эстонии назвала причину, почему Украина получает недостаточно поддержки

Каллас считает, что достаточной поддержке Украины со стороны свободного мира препятствует страх.

Во время дискуссии премьеру Эстонии задали вопрос, что мешает свободному миру поддерживать Украину в достаточном объеме.

"Нас в поддержке Украины сдерживает страх. У стран есть разные страхи, то ли ядерный страх, то ли страх эскалации, то ли страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха", - сказала Каллас.

Она также подчеркнула, что следует поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы будем действовать решительно и не позволим нашим противникам диктовать наше будущее", - добавила премьер-министр.