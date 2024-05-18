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Кулеба закликав світ надати зброю Україні, а не думати про поступки для завершення війни

Київ, Субота 18 травня 2024 17:19
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Кулеба закликав світ надати зброю Україні, а не думати про поступки для завершення війни Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Основний меседж України до світової спільноти залишається незмінним - українцям потрібна зброя для відбиття російської агресії. А розмови про поступки для завершення війни - це викривлена логіка.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-участі у 17-й Конференції Леннарта Мері, повідомляє РБК-Україна.

Як наголосив міністр, Росія сильна, а Україна страждає від затримок і недостатніх поставок військової допомоги, які доводиться компенсувати самопожертвою українських солдатів.

"Тому основний меседж залишається незмінним - надсилайте нам все необхідне, тому що ми довели за ці два роки, що коли наші солдати мають все необхідне, ми досягаємо успіху. А коли ми не маємо всього необхідного, ми не перемагаємо. Але важливо інше. Дехто схильний робити висновки, що якщо Україна не досягає успіху на полі бою, то це означає, що це неможливо і Україна повинна розглядати різні альтернативні сценарії завершення цієї війни. Але це викривлена логіка, тому що, як я вже казав, коли у нас є все необхідне, ми досягаємо успіху", - сказав він.

Замість обговорення поступок з боку України для завершення війни, за словами Кулеби, всі чиновники та "мислителі" у столицях світу повинні задуматися про те, що ще можуть зробити, щоб Україна перемогла у війні.

"Отже, що ми маємо робити, так це слідувати гаслу вашої конференції: не впадаймо у відчай, а діймо. Діяти - це те, що має значення. І надішліть нам Patriot, надішліть нам артилерійські боєприпаси, надішліть нам бронетехніку, дозвольте нам бити по будь-якій необхідній військовій цілі всередині Росії, допоможіть нам захистити наше небо, і ви побачите різницю. Якщо ви не робите всього цього, не скаржтеся на Україну", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що партнери не штовхають Україну до переговорів з Росією, але, за його словами, у світовій атмосфері це присутнє.

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