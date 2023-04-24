Прем’єр Естонії про формат трибуналу для Росії: має передбачати покарання її лідерів

Формат міжнародного трибуналу щодо Росії має передбачати притягнення до відповідальності її лідерів, адже вони ухвалили рішення про початок війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Естонії Кайї Каллас під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми підтримуємо міжнародний трибунал із розслідування злочину агресії. Воєнні злочини можуть розглядатися Міжнародним кримінальним судом і судами в Україні, бо тут їх скоювали. Якщо ж говорити про злочин агресії, то це злочин лідерів. Я юрист за освітою і можу сказати, що будь-який гібридний трибунал дозволить Путіну, лаврову та іншим уникнути відповідальності", - зазначила Каллас.

Вона наголосила, що злочин агресії - це злочин, який скоюють лідери й саме їх треба притягнути до відповідальності.

За словами прем'єра Естонії, помилково вже вважати перемогою ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. Має відбутися міжнародний трибунал у дуже чіткому форматі, який дозволить притягнути до відповідальності лідерів Росії - тих, хто ухвалив рішення атакувати Україну.

Каллас зазначила, що "без притягнення до відповідальності лідерів не буде жодних перемог".

"Не може бути безкарності та імунітету за злочини росіян, адже злочини без покарання заохочуватимуть нові звірства", - додала вона.