Премьер Эстонии о формате трибунала для России: должен предусматривать наказание ее лидеров
Формат международного трибунала по России должен предусматривать привлечение к ответственности ее лидеров, поскольку они приняли решение о начале войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Кайи Каллас во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы поддерживаем международный трибунал по расследованию преступления агрессии. Военные преступления могут рассматриваться Международным уголовным судом и судами в Украине, потому что здесь их совершали. Если же говорить о преступлении агрессии, то это преступление лидеров. Я юрист по образованию и могу сказать, что любой гибридный трибунал позволит Путину, лаврову и другим избежать ответственности", - отметила Каллас.
Она подчеркнула, что преступление агрессии - это преступление, которое совершают лидеры и именно их нужно привлечь к ответственности.
По словам премьера Эстонии, ошибочно уже считать победой ордер Международного уголовного суда на арест Путина. Должен состояться международный трибунал в очень четком формате, который позволит привлечь к ответственности лидеров России - тех, кто принял решение атаковать Украину.
Каллас отметила, что "без привлечения к ответственности лидеров не будет никаких побед".
"Не может быть безнаказанности и иммунитета за преступления россиян, ведь преступления без наказания будут поощрять новые зверства", - добавила она.
Напомним, генпрокурор Украины Андрей Костин призвал судить российского диктатора Владимира Путина в рамках трибунала заочно.
Ранее Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина. Теперь более 120 стран, являющихся подписантами Римского устава, должны арестовать диктатора, если он появится на территории их стран.
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