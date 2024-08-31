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Прем'єр Данії вибачилась за затримку з F-16 для України: хотіла передати ще на початку війни

Фото: прем'єр Данії Метте Фредеріксен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Данія хотіла передати F-16 Україні ще на початку війни. Однак дане рішення приймається спільно з партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Данії Метте Фредеріксен.

"Перш за все, я надзвичайно пишаюся тим, що наші F-16 тепер працюють в Україні. Мені шкода, що це зайняло так багато часу. Я була готова передати їх з самого початку війни, але знову ж таки, у нас (в НАТО - ред.) були досить довгі дискусії про те, чи це гарна ідея, чи ні, і, можливо, на цьому варто закінчити дискусії і просто зробити те, що потрібно", - повідомила прем'єр.

Вона наголосила, що нині винищувачі літають в Україні, і пілоти роблять хорошу роботу.

"На жаль, ми втратили одного з них кілька днів тому. Від імені данського уряду ми заявили, що ми не накладаємо обмежень на F-16, вони мають застосовуватись згідно з міжнародним правом", - зауважила вона.

Фредеріксен зазначила, що Данія надала винищувачі Україні без жодних обмежень, відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, що уряд Данії заявив, що не бачить проблеми у тому, що Україна застосовує данську зброю під час операції у Курській області. Адже це є частиною самооборони.

Водночас сьогодні під час участі в конференції Globsec Forum Фредеріксен також зауважила, що альтернативи перемоги України у війні з Росією немає. За її думку, виграш РФ буде не лише програшем України, але поразкою Заходу.

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