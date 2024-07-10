Прем'єр Данії: Європа була наївною щодо РФ та Китаю, допомогу Україні потрібно збільшити

"Ми працюємо і рухаємося надто повільно. Я думаю, ми були надто наївні щодо Росії, надто наївні щодо Китаю. Ми повинні прискоритися, розширити масштаби як європейці», — заявила вона.

Фредеріксен додала, що Україні не надали те, що потрібно країні для самооборони.

"Ми не змогли дати Україні те, що їй потрібне для самооборони", - сказала глава уряду Данії, особливо виділивши системи ППО.