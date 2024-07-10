Премьер Дании: Европа была наивной в отношении РФ и Китая, помощь Украине нужно увеличить

"Мы работаем и движемся слишком медленно. Я думаю, мы были слишком наивны в отношении России, слишком наивны в отношении Китая. Мы должны ускориться, расширить масштабы как европейцы», — заявила она.

Фредериксен добавила, что Украине не предоставили то, что нужно стране для самообороны.

"Мы не смогли дать Украине то, что ей нужно для самообороны", - сказала глава правительства Дании, особо выделив системы ПВО.