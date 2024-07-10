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Прем'єр Данії: Європа була наївною щодо РФ та Китаю, допомогу Україні потрібно збільшити

Середа 10 липня 2024 03:42
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Прем'єр Данії: Європа була наївною щодо РФ та Китаю, допомогу Україні потрібно збільшити Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Європа була надто наївною щодо Росії та Китаю, і має зробити більше для військової підтримки України.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RadioFreeEurope .

"Ми працюємо і рухаємося надто повільно. Я думаю, ми були надто наївні щодо Росії, надто наївні щодо Китаю. Ми повинні прискоритися, розширити масштаби як європейці», — заявила вона.

Фредеріксен додала, що Україні не надали те, що потрібно країні для самооборони.

"Ми не змогли дати Україні те, що їй потрібне для самооборони", - сказала глава уряду Данії, особливо виділивши системи ППО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Джо Байден під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot , а також анонсував інші постачання від партнерів для значного посилення ППО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, чого варто очікувати на Україну від саміту НАТО, який проходить з 9 по 11 липня.

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