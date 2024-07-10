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Премьер Дании: Европа была наивной в отношении РФ и Китая, помощь Украине нужно увеличить

Среда 10 июля 2024 03:42
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Премьер Дании: Европа была наивной в отношении РФ и Китая, помощь Украине нужно увеличить Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Европа была слишком наивна в отношении России и Китая, и должна сделать больше для военной поддержки Украины.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RadioFreeEurope.

"Мы работаем и движемся слишком медленно. Я думаю, мы были слишком наивны в отношении России, слишком наивны в отношении Китая. Мы должны ускориться, расширить масштабы как европейцы», — заявила она.

Фредериксен добавила, что Украине не предоставили то, что нужно стране для самообороны.

"Мы не смогли дать Украине то, что ей нужно для самообороны", - сказала глава правительства Дании, особо выделив системы ПВО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Джо Байден в ходе открытия саммита НАТО в Вашингтоне объявил о передаче Украине дополнительной системы Patriot, а также анонсировал другие поставки от партнеров для значительного усиления ПВО.

Ранее РБК-Украина сообщало, чего стоит ожидать Украине от саммита НАТО, который проходит с 9 по 11 июля.

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