Премьер Дании: Европа была наивной в отношении РФ и Китая, помощь Украине нужно увеличить

Европа была слишком наивна в отношении России и Китая, и должна сделать больше для военной поддержки Украины.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RadioFreeEurope .

"Мы работаем и движемся слишком медленно. Я думаю, мы были слишком наивны в отношении России, слишком наивны в отношении Китая. Мы должны ускориться, расширить масштабы как европейцы», — заявила она.

Фредериксен добавила, что Украине не предоставили то, что нужно стране для самообороны.

"Мы не смогли дать Украине то, что ей нужно для самообороны", - сказала глава правительства Дании, особо выделив системы ПВО.