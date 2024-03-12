Прем'єр Чехії заявив про можливість збільшення закупівлі снарядів для ЗСУ

"Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чеська Республіка є повністю активним гравцем у європейській політиці безпеки", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що до ініціативи приєдналися 18 країн.

Чехія знайшла снаряди для України

За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тис. калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія передала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

Днями Павло заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

Мільйон снарядів від ЄС

На початку травня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що до березня 2024 року європейські країни нададуть Україні обіцяний мільйон снарядів. Однак, країни ЄС не змогли вчасно виконати план і назбирали для України лише 600 тисяч боєприпасів.

Проте Європейський союз готовий виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

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