Президент Словаччини заперечила чутки про блокування пакету військової допомоги України
Словаччина має продовжувати надавати військову допомогу Україні, йдеться про безпеку двох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента Словаччини Зузани Чапутової.
Вона зазначила, що поважає результати парламентських виборів і негативну думку на це партії, яка веде коаліційні переговори
Однак вона заявила, що Словаччина має продовжувати надавати військову допомогу Україні.
"Будь-яка словацька адміністрація повинна розуміти, що йдеться як про безпеку України, так і про безпеку самої Словаччини", - сказала президент.
Чапутова відреагувала на заяви у ЗМІ
Також телеканал Spravy RTVS повідомив, що президент Зузана Чапутова відкидає твердження про те, що вона виступатиме проти плану Міністерства оборони Словаччини надати ще один пакет військової допомоги Україні.
У такий спосіб вона відреагувала на повідомлення у ЗМІ, в яких йшлося про те, що Чапутова зупинила план з відправлення чергового пакета військової допомоги Україні.
Підтримка з боку Словаччини
30 вересня в Словаччині відбулись місцеві вибори. Найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.
Також після виборів різко змінив думку про військову допомогу Україні й колишній прем'єр Петер Пеллегріні. Він заявив, що Словаччині "більше нічого надіслати" Києву.
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