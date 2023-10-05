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Президент Словаччини заперечила чутки про блокування пакету військової допомоги України

Четвер 05 жовтня 2023 21:03
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Президент Словаччини заперечила чутки про блокування пакету військової допомоги України Фото: Зузана Чапутова (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Словаччина має продовжувати надавати військову допомогу Україні, йдеться про безпеку двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента Словаччини Зузани Чапутової.

Вона зазначила, що поважає результати парламентських виборів і негативну думку на це партії, яка веде коаліційні переговори

Однак вона заявила, що Словаччина має продовжувати надавати військову допомогу Україні.

"Будь-яка словацька адміністрація повинна розуміти, що йдеться як про безпеку України, так і про безпеку самої Словаччини", - сказала президент.

Чапутова відреагувала на заяви у ЗМІ

Також телеканал Spravy RTVS повідомив, що президент Зузана Чапутова відкидає твердження про те, що вона виступатиме проти плану Міністерства оборони Словаччини надати ще один пакет військової допомоги Україні.

У такий спосіб вона відреагувала на повідомлення у ЗМІ, в яких йшлося про те, що Чапутова зупинила план з відправлення чергового пакета військової допомоги Україні.

Підтримка з боку Словаччини

30 вересня в Словаччині відбулись місцеві вибори. Найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

Також після виборів різко змінив думку про військову допомогу Україні й колишній прем'єр Петер Пеллегріні. Він заявив, що Словаччині "більше нічого надіслати" Києву.

Чому вибори у Словаччині важливі для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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