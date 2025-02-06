Прем'єр Чехії про пропозицію Трампа щодо Гази: не всі заяви потрібно сприймати буквально

Фіала на пресконференції прокоментував нову пропозицію Трампа щодо Сектора Газа.

"Я думаю, що не всі кроки або заяви президента США Трампа, до яких ми, звісно, повинні ставитися серйозно, але не повинні сприймати їх буквально, не всі ці кроки здійсненні. І я думаю, що це крок, який буде дуже важко реалізувати, як і, наприклад, деякі заяви, що стосуються Гренландії", - зазначив він.

При цьому, за словами прем'єра, США повинні зіграти ключову роль у врегулюванні та стабілізації ситуації на Близькому Сході в довгостроковій перспективі.

Фіала наголосив, що ключем до вирішення проблем на Близькому Сході є ослаблення Ірану. Також необхідно розглянути ірано-російське співробітництво.