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Прем'єр Чехії про часткову мобілізацію: ще один доказ, що РФ єдиний агресор

Фото: прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін своїм рішенням оголосити часткову мобілізацію до Росії показав, що Росія є єдиним агресором у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала у Twitter.

"Часткова мобілізація, оголошена Путіним, - це спроба подальшої ескалації війни, розв'язаної Росією в Україні, і ще один доказ того, що Росія є єдиним агресором", - заявив він.

Прем'єр наголосив, що на тлі заяви про мобілізацію Україні потрібна допомога.

"Ми повинні продовжувати її надавати у наших власних інтересах", - наголосив Фіала.

Нагадаємо, що сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив у своїй країні часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Диктатор планує кинути на війну в Україні 300 тисяч резервістів.

Додамо, на Банковій вже відреагували на цей крок Путіна, висміявши його риторичним питанням, "Все ще йде за планом, чи не так?".

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