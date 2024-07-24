Прем'єр Чехії про боєприпаси для України: до кінця року буде поставлено 500 тисяч снарядів

Чеська ініціатива з боєприпасів для України

На початку року президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проект потребує фінансування. До ініціативи приєдналися Португалія, Фінляндія, Німеччина та Литва.

Наприкінці червня чеський прем'єр-міністр Петр Фіала оголосив про постачання в Україну першої партії із 50 тисяч боєприпасів.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що снаряди від Чехії вже допомагають українським військам, скоротивши розрив у вогневій могутності з російськими військами більш ніж удвічі.

Днями глава МЗС Чехії Ян Липавський повідомив, що Україна протягом липня та серпня отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи.

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