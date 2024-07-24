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Премьер Чехии о боеприпасах для Украины: к концу года будет поставлено 500 тысяч снарядов

Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Чехия до конца 2024 года поставит Украине приблизительно 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Поставки будут продолжаться прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы, до конца года украинской армии будет поставлено около 500 тысяч единиц боеприпасов калибра 155 мм", - заявил он. 

При этом премьер заверил что параллельно с этим Чехия уже поставляет ежегодно сотни тысяч боеприпасов крупных калибров других видов.

Чешская инициатива по боеприпасам для Украины

В начале года президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. К инициативе присоединились Португалия, Финляндия, Германия и Литва.

В конце июня чешский премьер-министр Петр Фиала объявил о поставке в Украину первой партии из 50 тысяч боеприпасов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что снаряды от Чехии уже помогают украинским войскам, сократив разрыв в огневой мощи с российскими войсками более чем вдвое.

На днях глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина в течение июля и августа получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.

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