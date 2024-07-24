Премьер Чехии о боеприпасах для Украины: к концу года будет поставлено 500 тысяч снарядов

Чешская инициатива по боеприпасам для Украины

В начале года президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. К инициативе присоединились Португалия, Финляндия, Германия и Литва.

В конце июня чешский премьер-министр Петр Фиала объявил о поставке в Украину первой партии из 50 тысяч боеприпасов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что снаряды от Чехии уже помогают украинским войскам, сократив разрыв в огневой мощи с российскими войсками более чем вдвое.

На днях глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина в течение июля и августа получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.

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