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Прем'єр Британії закликатиме Індію вплинути на Росію щодо війни, - FT

Фото: прем'єр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час зустрічі з главою уряду Індії Нарендрою Моді обговорить війну в Україні. Він закликатиме Моді вплинути на Росію у питанні війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Time.

Сунак став першим прем'єр-міністр Британії індійського походження. Очільник британського уряду їде до Нью-Делі, щоб взяти участь у щорічному саміті G20.  Це його перша поїздка до Індії з моменту вступу на посаду.

Очікується, що Сунак та Моді проведуть двосторонні переговори, під час яких обговорять прогрес у торговельній угоді, яку намагаються укласти країни.

За словами речника британського прем'єра, Сунак використає візит до Індії, щоб продемонструвати підтримку України і "сприяти подальшому зміцненню глобальної підтримки".

"Ми будемо використовувати зустрічі з Моді або в інших місцях, щоб заохотити його використати цей вплив, щоб покласти край жорстокому вторгненню", – сказав речник.

При цьому видання вважає, що попри спроби Сунака, Індія навряд чи займе більш рішучу позицію щодо Росії та її вторгнення в Україну. 

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ВеликобританіяІндіяВійна в УкраїніВійна Росії проти України