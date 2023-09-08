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Премьер Британии будет призывать Индию повлиять на Россию в вопросе войны, - FT

Фото: премьер Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Британии Риши Сунак во время встречи с главой правительства Индии Нарендрой Моди обсудит войну в Украине. Он будет призывать Моди повлиять на Россию в вопросе войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Time.

Сунак стал первым премьер-министром Британии индийского происхождения. Глава британского правительства едет в Нью-Дели, чтобы принять участие в ежегодном саммите G20. Это его первая поездка в Индию с момента вступления на должность.

Ожидается, что Сунак и Моди проведут двусторонние переговоры, в ходе которых обсудят прогресс в торговом соглашении, которое пытаются заключить страны.

По словам спикера британского премьера, Сунак использует визит в Индию, чтобы продемонстрировать поддержку Украины и "способствовать дальнейшему укреплению глобальной поддержки".

"Мы будем использовать встречи с Моди или в других местах, чтобы поощрить его использовать это влияние, чтобы покончить с жестоким вторжением", - сказал спикер.

При этом издание считает, что, несмотря на попытки Сунака, Индия вряд ли займет более решительную позицию по отношению к России и ее вторжению в Украину.

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