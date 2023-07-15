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Індія разом з Францією хоче розробити мирний план для України, - Le Monde

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Париж, Субота 15 липня 2023 14:22
Індія разом з Францією хоче розробити мирний план для України, - Le Monde Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Індія хоче разом з Францією розробити свій мирний план для врегулювання війни Росії проти України. Зазначається, що план буде відрізнятися від раніше запропонованих ініціатив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

За даними видання, відповідне доручення прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав під час свого візиту до Парижа 13 та 14 липня. Глава уряду Індії прибув на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона.

Лідери ухвалили важливі рішення про постачання винищувачів та підводних човнів. Також серед тем переговорів була війна в Україні. Макрон закликав Моді активізувати міжнародну діяльність Індії та приєднатися до врегулювання війни.

Індійський прем'єр наголосив, що виступає за дипломатичне рішення конфлікту, але не підтвердив, що хоче виступити посередником.

За даними французької газети, Моді після зустрічі з Макроном дав доручення своїм підлеглим розробити разом з Францією мирний план для України, щоб вийти з "дипломатичного кута".

Видання підкреслює, що мова йде про ініціативи, які будуть відрізнятися від пропозицій, які висунули Китай та "Глобальний Південь", тобто країни Латинської Америки, Африки та Азії.

"Мирні ініціативи" для України

Варто зазначити, що низка країн вже оголосили, що хочуть виступити посередниками між Україною та Росії та представили свої так звані "мирні плани".

Так, одним з перших "план" розробив Китай, хоча Україна та партнери розкритикували його.

Крім того, "мирні ініціативи" представили Бразилія, Індонезія та країни Африки. Проте більшість з цих планів передбачаються територіальні поступки України, а також замороження конфлікту. Керівництво України неодноразово наголошувало, що на поступки наша країна не піде, а для завершення війни Росія повинна вивести свої війська.

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