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Прем'єр Британії вшанував українських військових, які протистоять Росії

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Неділя 13 листопада 2022 16:59
Прем'єр Британії вшанував українських військових, які протистоять Росії Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вшанував українських військових під час промови у День пам'яті загиблих у Першій світовій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Цього року, як ніколи, ми згадуємо про величезний неоплатний борг перед тими, хто віддав своє життя, щоб захистити свою країну. Коли ми разом мовчимо в неділю пам'яті, ми шануємо чоловіків і жінок, яких ми втратили, і віддаємо належне хоробрим воїнам України, які продовжують боротьбу за свободу", - наголосив політик.

Міністр оборони королівства Бен Уоллес додав, що цей день є можливістю згадати жертви, принесені британськими ветеранами та військовослужбовцями по всьому світу.

День пам'яті загиблих у Першій світовій війні відзначається у країнах Британської співдружності щорічно 11 листопада, починаючи з 1919 року. Він покликаний увічнити пам'ять усіх солдатів Британської співдружності, які загинули у конфліктах за участю Великобританії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що ще влітку, коли Сунак виборював прем'єрське крісло з Ліз Трасс, він обіцяв, що його перший закордонний візит буде в Україну.

До того ж, Сунак підтвердив постійну підтримку України з боку Лондона і погодився з необхідністю продовжувати тиск на варварський режим Путіна шляхом продовження економічних санкцій.

Він також зазначав, що війна Росії проти України призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі.

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