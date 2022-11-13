Премьер Британии почтил украинских военных, противостоящих России
Премьер-министр Британии Риши Сунак почтил украинских военных во время речи в День памяти погибших в Первой мировой войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"В этом году, как никогда, мы вспоминаем об огромном неоплатном долге перед теми, кто отдал свою жизнь, чтобы защитить свою страну. Когда мы вместе молчим в воскресенье памяти, мы почитаем мужчин и женщин, которых мы потеряли, и воздаем должное храбрым воинам Украины, которые продолжают борьбу за свободу", - отметил политик.
Министр обороны королевства Бен Уоллес добавил, что этот день является возможностью вспомнить о жертвах, принесенных британскими ветеранами и военнослужащими по всему миру.
День памяти погибших в Первой мировой войне отмечается в странах Британского содружества ежегодно 11 ноября, начиная с 1919 года. Он призван увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что еще летом, когда Сунак боролся за премьерское кресло с Лиз Трасс, он обещал, что его первый заграничный визит будет в Украину.
К тому же Сунак подтвердил постоянную поддержку Украины со стороны Лондона и согласился с необходимостью продолжать давление на варварский режим Путина путем продления экономических санкций.
Он также отмечал, что война России против Украины привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей снабжения во всем мире.
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