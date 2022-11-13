Премьер Британии почтил украинских военных, противостоящих России

Премьер-министр Британии Риши Сунак почтил украинских военных во время речи в День памяти погибших в Первой мировой войне.

"В этом году, как никогда, мы вспоминаем об огромном неоплатном долге перед теми, кто отдал свою жизнь, чтобы защитить свою страну. Когда мы вместе молчим в воскресенье памяти, мы почитаем мужчин и женщин, которых мы потеряли, и воздаем должное храбрым воинам Украины, которые продолжают борьбу за свободу", - отметил политик.

Министр обороны королевства Бен Уоллес добавил, что этот день является возможностью вспомнить о жертвах, принесенных британскими ветеранами и военнослужащими по всему миру.

День памяти погибших в Первой мировой войне отмечается в странах Британского содружества ежегодно 11 ноября, начиная с 1919 года. Он призван увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании.