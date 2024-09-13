Прем'єр Британії відповів на погрози Путіна

Він зробив цю заяву на шляху до Вашингтона на зустріч із президентом США Джо Байденом, щоб обґрунтувати прийняте рішення Заходу, яке дозволить Україні атакувати територію Росії з використанням ракет Storm Shadow, частково вироблених у Великій Британії.

Раніше Путін заявив, що будь-яке використання британських ракет великої дальності на території Росії призведе до війни НАТО із його країною.

Відповідаючи на погрози, висловлені Путіним, Стармер заявив журналістам: "Росія розпочала цей конфлікт. Росія незаконно вторглася в Україну. Росія може негайно покласти край цьому конфлікту. Україна має право на самооборону".

Він додав, що Великобританія надала "навчання та можливості" (маючи на увазі зброю), щоб допомогти Україні відобразити російське вторгнення, і сказав, що він відвідує президента США частково тому, що "очевидно, що необхідно провести додаткові обговорення характеру цих можливостей".