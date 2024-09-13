Премьер Британии ответил на угрозы Путина

Он сделал это заявление по пути в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы обосновать принятое решение Запада, которое позволит Украине атаковать территорию России с использованием ракет Storm Shadow, частично произведенных в Великобритании.

Ранее Путин заявил, что любое использование британских ракет большой дальности на территории России приведет к войне НАТО с его страной.

Отвечая на угрозы, высказанные Путиным, Стармер заявил журналистам: "Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась на Украину. Россия может немедленно положить конец этому конфликту. Украина имеет право на самооборону".

Он добавил, что Великобритания предоставила "обучение и возможности" (имея в виду оружие), чтобы помочь Украине отразить российское вторжение, и сказал, что он посещает президента США отчасти потому, что "очевидно, что необходимо провести дополнительные обсуждения характера этих возможностей".