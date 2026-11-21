Прем'єр Британії серйозно налаштований повернути країну до Євросоюзу, - The Times
Велика Британія може переглянути не лише окремі наслідки Brexit, а й сам формат відносин із Євросоюзом. У Лондоні дедалі серйозніше говорять про зближення з блоком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Як зазначив один із високопоставлених прихильників прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема, глава британського уряду особисто переконаний у необхідності повернення країни до ЄС і вважає, що така позиція відповідає суспільним настроям.
"Він хоче повернутися. Така правда. Він глибоко в цьому переконаний і вважає, що його позиція відповідає настроям суспільства. Неправильно думати, що за цим стоїть хтось інший або що це просто спритний тактичний хід. Він просто сам у це вірить", - зазначив співрозмовник видання.
Ця заява пролунала на тлі зближення Лондона і Брюсселя. 20 жовтня сторони оголосили про домовленості, які передбачають перегляд частини умов Brexit - виходу Великої Британії з Євросоюзу.
Зокрема, країни домовилися скасувати більшість перевірок і санітарних сертифікатів для продовольства та сільськогосподарської продукції. Також планується об'єднати системи торгівлі квотами на викиди, запустити програму молодіжного обміну та активізувати консультації з питань міграції й безпеки.
У британському уряді вважають, що попередня угода про Brexit була недостатньо пропрацьованою. Очікується, що нові домовленості допоможуть поглибити співпрацю між Великою Британією та ЄС і принесуть користь обом сторонам.
За оцінками уряду, завдяки цій угоді ВВП Великої Британії може зрости на 0,5% до 2040 року.
Нагадаємо, дискусія про повернення Великої Британії до ЄС активізувалася восени 2026 року. 30 вересня Енді Бернем допустив повторний вступ країни до блоку після виборів 2029 року. Він назвав три можливі варіанти: зберегти нинішні відносини, поглибити співпрацю або знову стати членом Євросоюзу.
Підтримка такої ідеї є і серед британців: за опитуванням, оприлюдненим 3 жовтня, повторний вступ до ЄС підтримували близько 49% виборців.