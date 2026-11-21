Велика Британія може переглянути не лише окремі наслідки Brexit, а й сам формат відносин із Євросоюзом. У Лондоні дедалі серйозніше говорять про зближення з блоком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Як зазначив один із високопоставлених прихильників прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема, глава британського уряду особисто переконаний у необхідності повернення країни до ЄС і вважає, що така позиція відповідає суспільним настроям.

"Він хоче повернутися. Така правда. Він глибоко в цьому переконаний і вважає, що його позиція відповідає настроям суспільства. Неправильно думати, що за цим стоїть хтось інший або що це просто спритний тактичний хід. Він просто сам у це вірить", - зазначив співрозмовник видання.

Ця заява пролунала на тлі зближення Лондона і Брюсселя. 20 жовтня сторони оголосили про домовленості, які передбачають перегляд частини умов Brexit - виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Зокрема, країни домовилися скасувати більшість перевірок і санітарних сертифікатів для продовольства та сільськогосподарської продукції. Також планується об'єднати системи торгівлі квотами на викиди, запустити програму молодіжного обміну та активізувати консультації з питань міграції й безпеки.

У британському уряді вважають, що попередня угода про Brexit була недостатньо пропрацьованою. Очікується, що нові домовленості допоможуть поглибити співпрацю між Великою Британією та ЄС і принесуть користь обом сторонам.

За оцінками уряду, завдяки цій угоді ВВП Великої Британії може зрости на 0,5% до 2040 року.