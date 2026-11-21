Премьер Британии серьезно настроен вернуть страну в Евросоюз, - The Times
Великобритания может пересмотреть не только отдельные последствия Brexit, но и сам формат отношений с Евросоюзом. В Лондоне все серьезнее говорят о сближении с блоком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Как отметил один из высокопоставленных сторонников премьер-министра Великобритании Энди Бернема, глава британского правительства лично убежден в необходимости возвращения страны в ЕС и считает, что такая позиция отвечает общественным настроениям.
"Он хочет вернуться. Такая правда. Он глубоко в этом убежден и считает, что его позиция отвечает настроениям общества. Неправильно думать, что за этим стоит кто-то другой или это просто ловкий тактический ход. Он просто сам в это верит", - отметил собеседник издания.
Это заявление прозвучало на фоне сближения Лондона и Брюсселя. 20 октября стороны объявили о договоренностях, предусматривающих пересмотр части условий Brexit – выхода Великобритании из Евросоюза.
В частности, страны договорились упразднить большинство проверок и санитарных сертификатов для продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Также планируется объединить системы торговли квотами на выбросы, запустить программу молодежного обмена и активизировать консультации по миграции и безопасности.
В британском правительстве считают, что предварительное соглашение о Brexit было недостаточно проработанным. Ожидается, что новые договоренности помогут углубить сотрудничество между Великобританией и ЕС и принесут пользу обеим сторонам.
По оценкам правительства, благодаря этому соглашению ВВП Великобритании может вырасти на 0,5% к 2040 году.
Напомним, дискуссия о возвращении Великобритании в ЕС активизировалась осенью 2026 года. 30 сентября Энди Бернем допустил повторное вступление страны в блок после выборов 2029 года. Он назвал три возможных варианта: сохранить нынешние отношения, углубить сотрудничество или снова стать членом Евросоюза.
Поддержка такой идеи есть и среди британцев: по опросу, обнародованному 3 октября, повторное вступление в ЕС поддерживали около 49% избирателей.