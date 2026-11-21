Великобритания может пересмотреть не только отдельные последствия Brexit, но и сам формат отношений с Евросоюзом. В Лондоне все серьезнее говорят о сближении с блоком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Как отметил один из высокопоставленных сторонников премьер-министра Великобритании Энди Бернема, глава британского правительства лично убежден в необходимости возвращения страны в ЕС и считает, что такая позиция отвечает общественным настроениям.

"Он хочет вернуться. Такая правда. Он глубоко в этом убежден и считает, что его позиция отвечает настроениям общества. Неправильно думать, что за этим стоит кто-то другой или это просто ловкий тактический ход. Он просто сам в это верит", - отметил собеседник издания.

Это заявление прозвучало на фоне сближения Лондона и Брюсселя. 20 октября стороны объявили о договоренностях, предусматривающих пересмотр части условий Brexit – выхода Великобритании из Евросоюза.

В частности, страны договорились упразднить большинство проверок и санитарных сертификатов для продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Также планируется объединить системы торговли квотами на выбросы, запустить программу молодежного обмена и активизировать консультации по миграции и безопасности.

В британском правительстве считают, что предварительное соглашение о Brexit было недостаточно проработанным. Ожидается, что новые договоренности помогут углубить сотрудничество между Великобританией и ЕС и принесут пользу обеим сторонам.

По оценкам правительства, благодаря этому соглашению ВВП Великобритании может вырасти на 0,5% к 2040 году.