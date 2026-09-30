Британія змінює курс: Бернем допустив повернення до ЄС у 2029 році

Прем'єр Великої Британії Енді Бернем допустив повернення країни до ЄС після виборів 2029 року та назвав ще два можливі варіанти співпраці з блоком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Британський прем'єр розповів про три основні варіанти, які планує обговорити на саміті Великої Британії та ЄС наприкінці цього року.

Перший сценарій передбачає збереження нинішнього формату відносин. Другий - повернення Великої Британії до єдиного ринку Євросоюзу. Третій варіант полягає у приєднанні країни до митного союзу.

Водночас Бернем допустив і повне повернення Великої Британії до ЄС.

"Ми могли б залишитися так, як є, - це, безумовно, один із варіантів, якщо люди вважають, що це правильне рішення, - зазначив прем'єр. - Або ми могли б піти до кінця".

Що це означає для Британії

Заява Бернема стала першим випадком після референдуму про вихід із ЄС, коли прем'єр-міністр Великої Британії публічно допустив можливість повного повернення країни до блоку.

Напередодні, виступаючи на щорічній конференції Лейбористської партії, Бернем заявив, що нинішній формат відносин із Євросоюзом не працює на користь Британії.

При цьому Бернем наголосив, що протягом нинішнього скликання парламенту уряд дотримуватиметься чинної передвиборчої програми Лейбористської партії. Вона передбачає, що Велика Британія залишається поза єдиним ринком та митним союзом ЄС.

За словами прем'єра, змінити цей підхід у межах нинішнього парламенту не планується. Натомість новий курс у відносинах із Євросоюзом він хоче визначити під час саміту, запланованого на кінець цього року.

Після цього Бернем планує представити обраний формат відносин із ЄС британським виборцям під час наступних загальних виборів. Вони відбудуться у 2029 році.