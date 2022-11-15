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Прем'єр Британії на саміті G20 пообіцяв розширити підтримку України

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Балі, Вівторок 15 листопада 2022 02:36
Прем'єр Британії на саміті G20 пообіцяв розширити підтримку України Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Image)
Автор: Артур Родивилов

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у вівторок пообіцяв розширити підтримку Україні на саміті G20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він заявив, що режим президента Росії Володимира Путіна почує хор глобальної опозиції війні.

"Дії Росії наражають на ризик усіх нас. Надаючи українському народу необхідну підтримку, ми також використовуємо широкий і глибокий досвід Великобританії, щоб захистити себе і наших союзників", - заявив він.

Нагадаємо, Сунак був одним із перших міністрів в уряді Джонсона, який пішов у відставку на тлі чергового скандалу в лавах консерваторів. Низка відставок призвела до того, що Борис Джонсон був змушений оголосити про свій звільнення з посади. Очікується, що вибори нового лідера консерваторів відбудуться до осені.

Про те, що це означає для української сторони, - у матеріалі "Джонсон йде, але підтримка залишається. Що кажуть можливі наступники про Україну".

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