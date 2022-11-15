Прем'єр Британії на саміті G20 пообіцяв розширити підтримку України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він заявив, що режим президента Росії Володимира Путіна почує хор глобальної опозиції війні.

"Дії Росії наражають на ризик усіх нас. Надаючи українському народу необхідну підтримку, ми також використовуємо широкий і глибокий досвід Великобританії, щоб захистити себе і наших союзників", - заявив він.

Нагадаємо, Сунак був одним із перших міністрів в уряді Джонсона, який пішов у відставку на тлі чергового скандалу в лавах консерваторів. Низка відставок призвела до того, що Борис Джонсон був змушений оголосити про свій звільнення з посади. Очікується, що вибори нового лідера консерваторів відбудуться до осені.

Про те, що це означає для української сторони, - у матеріалі "Джонсон йде, але підтримка залишається. Що кажуть можливі наступники про Україну".

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