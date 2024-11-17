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Прем'єр Британії розповів, чи планує розмовляти з Путіним

Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер не планує говорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас він закликав подвоїти зусилля щодо зміцнення підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

 що розміщення північнокорейських військ в Україні "показує відчай Росії" та зауважив, що це має "серйозні наслідки для європейської безпеки".

Розмова Шольца та Путіна

Нагадаємо, що 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це були перші такі переговори за два роки.

Ми повідомляли, що вчора колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що перед тим, як зателефонувати Путіну, Шольц обговорив це з українським президентам Володимиром Зеленським.

Однак Зеленський тоді негативно висловився про цю ідею.

Детальніше про цю розмову та про те, яких результатів "добився" Шольц дзвінком Путіну, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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ВеликобританіяОлаф ШольцВійна Росії проти України