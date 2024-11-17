Прем'єр Британії розповів, чи планує розмовляти з Путіним

Розмова Шольца та Путіна

Нагадаємо, що 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це були перші такі переговори за два роки.

Ми повідомляли, що вчора колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що перед тим, як зателефонувати Путіну, Шольц обговорив це з українським президентам Володимиром Зеленським.

Однак Зеленський тоді негативно висловився про цю ідею.

Детальніше про цю розмову та про те, яких результатів "добився" Шольц дзвінком Путіну, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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